Pas de reprise pour la N2 et la D2 féminine

Le feu vert pour la reprise des championnats de N2 et de D2 féminine, donné il y a peu, est subitement devenu rouge.

Comme laissé entendre la veille par Noël Le Graët, le gouvernement s’est opposé à la reprise prévu dans 10 jours des championnats qui sont l’anti-chambre du football professionnel en France, et dont les clubs possèdent de nombreux joueurs en contrat fédéraux. Des premiers matchs en retard de N2 avaient même pu se dérouler le week-end dernier, et étaient encore prévus ce samedi. Mais tout va tomber à l’eau, a confirmé la Ministre des Sports.

« Dans le contexte du moment où 20 départements sont sous une vigilance extrême et que le gouvernement fait tout pour repousser un confinement, il est malheureusement impossible d’envisager aujourd’hui une reprise des divisions amateures ou semi-professionnelles », a fait savoir Roxama Maracineanu, alors que la FFF avait planché sur une reprise pour finir une moitié de championnat, et procéder ensuite à une phase finale. Ce sera quasiment impossible vu le mois de mars qui se présente et les possibles annonces de reconfinements partiels en France. La FFF s’est montrée claire, la saison blanche sera déclarée sans une reprise des compétitions au 20 mars, ce qui sera inévitablement le cas. Pour ce qui concerne les Ligues et les Districts, ce n’est pas encore officiel, mais une reprise est désormais impossible à envisager cette saison.