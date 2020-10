Maracineanu s'active pour sauver le foot amateur du confinement

Dans : Info.

Selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron va annoncer ce mercredi soir à 20 heures la mise en place d’un confinement national de 4 semaines.

En revanche, les détails de ce confinement restent encore à définir par le chef de l’Etat. La volonté du Président de la République n’est pas de mettre en place un confinement aussi strict qu’en mars dernier. Ainsi, les écoles, collèges et lycées pourraient rester ouverts, au même titre que la grande majorité des entreprises. Au niveau du sport, il est quasiment acquis que les professionnels continueront d’exercer leur métier. Pas d’arrêt donc pour le foot professionnel, mais des inquiétudes plus que palpables chez les clubs amateurs, qui redoutent de baisser le rideau pour un mois, voire plus.

Toutefois, RMC annonce ce mercredi que la ministre des Sports Roxana Maracineanu se bat au sein du gouvernement afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre les activités de sport amateur pour les publics prioritaires, à savoir les scolaires, les mineurs dont la pratique est encadrée ou encore les personnes en formation continue et professionnelle. Autrement dit, la volonté de la ministre des Sports est que les clubs de football amateur puissent continuer à tourner, au moins pour les catégories de mineurs, ce qui serait un moindre mal pour le secteur. Reste maintenant à voir ce qu’en penseront Jean Castex, Olivier Véran et Emmanuel Macron, les trois hommes faisant clairement la pluie et le beau temps en cette période de crise sanitaire…