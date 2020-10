L1 : Reconfinement mercredi ? Le foot pro ne s'arrêtera pas !

Dans : Ligue 1.

La France pourrait devoir être confrontée à nouveau au confinement pour enrayer le coronavirus. Le football professionnel peut être rassuré, aucun arrêt des championnats n’est prévu.

Alors que la situation sanitaire s’aggrave de jour en jour en France et ailleurs, le spectre d’un confinement national plane au-dessus de notre pays. Emmanuel Macron s’exprimera ce mercredi soir pour annoncer le durcissement des mesures mises en place par le gouvernement et la nature de celles-ci. Alors, le sport et le football peuvent craindre un impact de ces nouvelles restrictions sur leurs activités tel que c’était le cas lors de la première vague. Une possibilité que L’Équipe exclut ce mardi soir. Le média annonce qu'un arrêt des championnats professionnels n’arrivera pas, il en a fait part ce mardi soir alors que la rumeur d’un confinement enfle.

« Il n’y a pas de scénario dans lequel on considèrerait indispensable de devoir interrompre ou suspendre le sport professionnel. Le sport professionnel continuera quel que soit le scénario retenu en termes de restrictions et de protocole sanitaire. Dans la diversité des solutions qui existent aujourd’hui pour adapter notre réponse à la situation du virus, aucune ne prévoit, à date, une suspension des activités du sport professionnel. On n’est pas dans le même contexte que la saison dernière. On a aussi une connaissance bien plus forte de la question des contrôles et des tests. On est en situation de pouvoir se confronter à n’importe quel scénario et maintenir une activité », explique un proche du président de la République. Une décision dont se réjouiront les clubs après la pagaille semée en fin de saison dernière par l’arrêt des championnats de Ligue1 et de Ligue 2. Jean-Michel Aulas peut être soulagé.