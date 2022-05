Roman Abramovitch, un rôle obscur loin de Chelsea

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Frappé par les sanctions internationales, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, tente en parallèle de négocier la paix entre l’Ukraine et la Russie.

C’est tout du moins ce que le patron de Chelsea fait fuiter. Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, Roman Abramovitch a souvent été cité comme l’un des hommes influents auprès de Vladimir Poutine et qui tente de négocier la paix entre les deux pays voisins. Cela étant, le rôle de Roman Abramovitch n’est pas aussi limpide que cela en a l’air selon le Washington Post, qui émet ce vendredi l’hypothèse selon laquelle Roman Abramovitch joue un rôle en mimant de négocier la paix dans le simple et unique but de s’attirer le moins possible les foudres des pays opposés à la Russie dans le cadre des sanctions internationales régulièrement prises à l’encontre des oligarques proche de Vladimir Poutine.

Roman Abramovitch faux négociateur pour la paix ?

« C'est un axe narratif utile pour Abramovitch. Ses efforts de négociations ont repoussé les sanctions américaines, mais je dirais qu'ils lui ont davantage bénéficié -et peut-être même à Moscou- qu'à l'Ukraine » analyse Gavin Wilde, ancien directeur pour la Russie au sein du Conseil de sécurité nationale. Fort de son poste auto-proclamé de négociateur, Roman Abramovitch a échappé aux sanctions américaines qui s’abattent sur les proches de Vladimir Poutine depuis le début du conflit. Cela risque en revanche de ne pas durer éternellement. Et pour cause, face à l’absence d’avancée dans les négociations, les Etats-Unis envisagent de plus en plus sérieusement d’inclure Roman Abramovitch dans leurs sanctions. Reste maintenant à voir si la possibilité d’être inclus dans les sanctions américaines incitera le propriétaire de Chelsea à s’activer sur le front des négociations pour la paix entre l’Ukraine et la Russie. Rien n’est moins certain alors que le patron des Blues est toujours au front pour limiter la casse dans le dossier de la vente de Chelsea. Il vient d'ailleurs de sortir du silence pour faire comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'être remboursé de ses emprunts contractés pour investir dans Chelsea.