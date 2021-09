Le retour fracassant de Pierre Ménès, Canal+ va pleurer

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Parti de Canal+ cet été, Pierre Ménès a décidé d’annoncer son grand retour. Il lancera une plateforme qui va faire enrager la chaine sportive.

Consultant le plus suivi du football français, Pierre Ménès a été écarté de l’antenne par Canal+ au mois de mars dernier, avant de se séparer à l’amiable de la chaine de Vivendi à la fin de la saison. Il avait alors promis de revenir, mais sous une autre forme. Et c’est ce qu’il va se passer le 12 octobre prochain. L’ancien journaliste de L’Equipe va ainsi collaborer avec Reworld Media, véritable empire de rachat de titres de presse, pour montrer sa propre plateforme digitale qui s’appellera le « Pierrot Football Club ».

Ce nom vous dit quelque chose ?

Ce nouveau format sera disponible à partir du 12 octobre prochain. Le nom choisi risque forcément de faire tiquer du côté de Canal+, qui employait encore récemment Pierre Ménès dans son Canal Football Club, et avait même donné une émission entière à son consultant vedette par le passé, sans que cela ne fonctionne. Mais le groupe Reworld Media, très actif sur le marché de l’internet et du football puisqu’il possède plusieurs sites notamment racheté à Lagardère, a décidé de lui donner sa chance et foncera donc avec Pierre Ménès sur son terrain préféré.

"Ils ont raison de m'en vouloir"



Pierre Ménès sort du silence dans #TPMP après les réactions suscitées par le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. pic.twitter.com/M4txBrfhAO — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Du plomb dans la tête pour Pierre Ménès

Le retour du football, et du personnage clivant qu’est le consultant aux 2,5 millions de suiveurs sur Twitter. Ce dont se félicite Guillaume Sampic, directeur général de Média365, qui appartient à Reworld Media. « Dans notre groupe, on aime les entrepreneurs. Et on sait qu'un entrepreneur se prend parfois les pieds dans le tapis, connaît l'échec et quand il revient, il donne le meilleur de lui-même. De plus, je ne suis pas fan du lynchage médiatique. Je ne le défends pas, mais autres temps, autres époques. Les choses ne se passent plus comme ça, lui-même a mal géré le truc, je le lui ai dit et j'espère que cela lui a mis du plomb dans la tête. Il est sorti de Canal avec un chèque et Bolloré n'a pas pour habitude de faire un chèque s'il y a une faute lourde. Pierre est clivant, et nous aussi, on l'est. On s'en est pris aussi plein la tête. On a repris 48 médias qui partaient à la poubelle et la première chose qu'on a dû faire, c'est de baisser les coûts. Ça n'a pas plu à tout le monde. On a regardé la communauté de Pierre, il a toujours 2,5 millions de followers sur Twitter. Des gens lui tourneront le dos, d'autres continueront à le suivre. D'ailleurs, nombreux lui demandaient la date de son retour », a livré à L'Equipe Guillaume Sampic. Une référence évidente aux méthodes utilisées par le groupe Reworld et bien connues du monde de la presse.

Le projet était prévu par Canal+

La spécialité de Reworld Mediao : le rachat de titres pour y baisser les coûts, c’est à dire se séparer de l’ensemble de la rédaction et de ses journalistes en général, y compris pour les titres qui étaient rentables avant leur rachat. Des méthodes qui font forcément grincer des dents, même si le groupe français qui revendique un chiffre d’affaire de 462 millions d’euros en 2020 assure que le contenu de la plateforme sera riche, participatif et avec des propos qui vont droit au but. « C’est un plaisir de collaborer avec les équipes de Reworld Media, nous lançons ensemble un projet ambitieux, interactif et riche en contenus. Le tout sans langue de bois et sur ce ton décontracté qui est ma signature », a livré Pierre Ménès, qui après le nom de la plateforme qui rappelle l’émission de Canal+, a visiblement aussi pris le projet qu’il avait monté avec la chaine cryptée.

Un premier échec d'émission en solo

Même si ces derniers mois ont été difficiles, je n’oublierai jamais ces 11 années avec Canal. Leur bonté quand j’ai été malade et leur accueil à mon retour. Et leur professionnalisme au service des sports. Je pars avec de l’affection. Canal sera dans mon Cœur. À très bientôt — Pierre Ménès (@PierreMenes) July 12, 2021

En effet, ce projet de plateforme digitale avec Pierre Ménès, des podcasts et des échanges interactifs était dans les cartons chez Canal+, mais depuis son départ, c’est bien Reworld Media qui va lancer ce Pierrot Football Club. « Il a toujours ses entrées dans le foot, toutes les portes ne se sont pas refermées. Il avait ce projet dans ses cartons à Canal, mais cela ne s'est pas fait. Là, on met les moyens », a ainsi conclu Guillaume Sampic, qui promet du temps à Pierre Ménès pour trancher sur la viabilité du projet. En 2018, Pierre Ménès avait déjà tenté de lancer sa propre émission, baptisée 19:30 PM. Mauvaises audiences, changement de format, rien n'avait permis de la faire décoller, et Canal+ avait arrêté les frais après moins d'un an.