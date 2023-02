Le clan Mbappé victime d'une arnaque, la vérité est rétablie

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Les arnaques aux célébrités se multiplient, et un homme de 48 ans a été condamné à 10 mois de prison pour avoir volé l’identité de Wilfried Mbappé.

Jeudi après-midi, le nom de Mbappé s’est invité au tribunal judiciaire de Versailles. Kylian, la star du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France, n’y était pour rien. Son célèbre père Wilfried non plus. Mais le papa de Kylian Mbappé était tout de même concerné puisqu’un homme de 48 ans a été jugé pour s’être fait passer pour le père de l’attaquant star des Bleus auprès des préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne dans le but d’obtenir la régularisation du titre de séjour d’un couple d’Algériens. Le Parisien indique que les faits se sont produits en décembre et janvier et que l’homme a été démasqué par des agents administratifs de la préfecture des Yvelines. Les agents administratifs n’ont pas reconnu la voix du père de Kylian Mbappé, assez célèbre pour avoir multiplié les interventions à la télévision, ce qui a grillé l’escroc dans son mensonge. Mais ce sont surtout les documents fournis, avec des fautes d'orthographe en prime, qui n'ont pas été validés par l'administration.

10 mois de prison pour avoir volé l'identité de Wilfried Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Démasqué, l’homme de 48 ans a avoué et a fait part de ses regrets, tout en expliquant en revanche avoir effectué toutes ses démarches comme une bonne action et de manière bénévole. Les enquêteurs pensent en revanche que l’escroc s’est enrichi sur le dos de ses clients après la découverte de 4370 euros en liquide à son domicile et de comptes bancaires comportant 24.230 euros de versements intraçables. Des revenus d’argent pour le moins étranges qui laissent présumer des revenus non déclarés. Pour avoir usurper l’identité du père de Kylian Mbappé, l’homme a écopé d’une peine de dix mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et à verser 2000 euros d’amende.