Larmes et ovation, Le Graët est parti comme une star

Par Eric Bethsy

A l’occasion du comité exécutif ce jeudi matin, Noël Le Graët est passé faire ses adieux à la Fédération Française de Football. L’ancien patron du foot tricolore, qui a dû présenter sa démission la semaine dernière, a ému les employés de l’instance qui l’ont chaleureusement salué pour son départ.

Réuni ce jeudi en matinée, le comité exécutif de la Fédération Française de Football n’a pas seulement évoqué la situation de Corinne Diacre. Outre le licenciement de la sélectionneuse de l’équipe de France féminine, les membres du comex ont interrompu leurs discussions à 11h45 pour les adieux de Noël Le Graët. L’ancien président de l’instance, qui a présenté sa démission la semaine dernière, s’est déplacé pour s’adresser une dernière fois à toutes les personnes présentes.

Le COMEX de la FFF a reçu les conclusions de la commission missionnée par Philippe Diallo pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine.



Il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre en @equipedefranceF https://t.co/zBeJK4ra8b — FFF (@FFF) March 9, 2023

Une partie des salariés de la FFF, des employés de Clairefontaine, Didier Deschamps, Sylvain Ripoll et d’autres sélectionneurs… Ils étaient plus de 200 dans l’auditorium de la 3F pour écouter le discours de Noël Le Graët. Le Breton s’est effectivement exprimé pendant une quinzaine de minutes, racontent L’Equipe et RMC. Celui qui va continuer à diriger le bureau parisien de la FIFA en a profité pour expliquer à nouveau la prolongation de Didier Deschamps.

La blague de Le Graët

Emu, le dirigeant a fait l’effort de contenir ses larmes lors d’une intervention « très digne et émouvante » selon des personnes présentes. Noël Le Graët a répété sa tristesse après avoir « passé les meilleures années de sa vie à la FFF », avant de défendre son bilan et d’oser un peu d’humour. « Il a ainsi dit que ses bureaux (à la FIFA) n'étaient pas très loin et qu'il était possible qu'il invite certains collaborateurs de la Fédération à venir boire un verre avec lui si Philippe Diallo (son successeur) était d'accord », a relayé un employé.

Bien sûr, Noël Le Graët n’a pas trop évoqué les accusations dont il fait l’objet. L’ex-patron du foot français, notamment soupçonné de harcèlement sexuel, a néanmoins confirmé qu'il réclamait l’annulation du rapport d’audit du ministère des Sports. De nombreux participants le croient sans doute innocent puisque l’accusé a eu droit à une standing-ovation à la fin de son discours.