La FFF divisée, les anti-Le Graët passent à l'action

Pointé du doigt dans le rapport d’audit sur la gestion de la FFF, Noël Le Graët se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie. Au sein même de l’instance, le conseil national de l’éthique appelle le dirigeant à présenter sa démission au plus vite.

Sans surprise, les résultats de l’enquête ne sont pas favorables à Noël Le Graët. Le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche accuse le président de la Fédération Française de Football de « prises de position publiques déplacées », de « comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes », notamment dans l’envoi de « SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres ».

La FFF secouée par son CNE

Pas de quoi provoquer de réaction au sein de la direction de l’instance. En revanche, son conseil national de l’équipe (CNE) ne cache pas son indignation. L’organe de la FFF, contactée par RMC, demande la démission de Noël Le Graët « au plus vite ». Le CNE réclame également l’avancée « au plus tôt » du prochain comité exécutif de la 3F, pour le moment prévu le 28 février.

Enfin, le CNE, qui s’étonne du « silence du président de la FFF et du Comex depuis le dépôt du rapport, à l'exception d'Eric Borghini », ne s’interdit pas de saisir la commission de discipline pour tenter de provoquer la révocation du mandat de Noël Le Graët. Un moyen de mettre la pression sur la direction de la FFF, comme l’avait déjà fait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

« Le statu quo est impossible, et je sais que Noël Le Graët est un homme de décision, et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. S'il ne le fait pas, bien sûr, d'autres voies existent pour la Fédération Française de Football, d'autres cordes sont là, et pourront être activées », a prévenu la membre du gouvernement, déterminée à éjecter le dirigeant depuis des mois.