L'ex de Cristiano Ronaldo embrase le Festival de Cannes

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Avant de vivre avec Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo a vécu pendant cinq ans avec Irina Shayk, une mannequin russe. Même si elle ne vit plus avec la star portugaise, cette dernière réussit toujours à attirer les projecteurs, c'est le cas actuellement au Festival de Cannes.

De 2010 à 2015, le couple qu'elle formait avec CR7 était considéré comme l'un des plus glamours de la planète, mais finalement Irina Shayk et Cristiano Ronaldo se sont séparés. Chacun a refait sa vie de son côté, l'international portugais tombant dans les bras de Georgina Rodriguez, tandis que la mannequin russe tombait, elle, sous le charme, et inversement, de Bradley Cooper avec qui elle a eu une fille. En 2019, Irina Shayk et l'acteur se séparaient. Égérie des plus grandes marques, le top model russe, désormais âgée de 33 ans, est invitée au festival de Cannes, qui se déroule cette semaine.

Et mardi soir, son arrivée sur le tapis rouge n'est pas passée inaperçue, l'ancienne compagne de Cristiano Ronaldo portant une robe Gucci totalement transparente, la célèbre marque italienne ayant visiblement décidé de faire parler d'elle sur la Croisette avec des styles minimalistes. Et visiblement, c'est réussi. Par malice, ou pour faire un clin d'oeil à CR7, Irina Shayk a commenté sa photo sur Instagram d'un just do it qui rappelle évidemment le slogan de l'équipementier de Cristiano Ronaldo.