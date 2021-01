L'émouvant soutien de Griezmann au jeune Yuriy

Dans : Info.

L'international français s'est ému de la triste agression de Yuriy, jeune adolescent de 14 ans passé à tabac par une dizaine d'individus.

Une situation qui ne devrait jamais arriver. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant l'agression du jeune Yuriy, 14 ans, battu et roué de coups par une dizaine d'individus. Les faits se sont déroulés il y a une semaine, place Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Plusieurs jours après le drame, l'adolescent sort à peine du coma. D'après Le Parisien, Yuriy souffre d'un traumatisme crânien avec plusieurs fractures graves du crâne, d'un hématome entre le cerveau et le crâne et d'une contusion cérébrale. Il aurait aussi le nez cassé, plusieurs plaies à la cuisse et un doigt fracturé. Alors que sa mère a lancé un appel à témoins, les réseaux sociaux se sont mobilisés pour rendre hommage au jeune Yuriy. Antoine Griezmann s'est montré très ému par la terrible agression subie par le collégien.

Sur son compte Twitter, le champion du monde 2018 a posté un message de soutien au jeune adolescent. « Des images insoutenables. Force à toi Yuriy et bon rétablissement » a écrit l'attaquant du Barça. Bien que souvent remis en cause pour ses performances sur le terrain, la star des Bleus n'hésite pas à donner son avis sur des sujets sociétaux. Ce n'est en effet pas la première fois qu'Antoine Griezmann prend la parole publiquement. Récemment, il avait mis un terme à son partenariat avec Huawei, après la polémique au sujet des Ouïghours. En novembre dernier, le joueur de 29 ans avait également déclaré « J'ai mal à ma France » après l'agression d'un producteur de musique par des policiers à Paris.