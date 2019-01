Ita : Cristiano Ronaldo au cœur d'une polémique largement évitable...

Dans : Info, Serie A, FC Nantes.

Tandis que le monde du football espère un miracle pour Emiliano Sala, Cristiano Ronaldo était à Madrid mardi, où il a été condamné pour fraude fiscale, avec une peine de deux ans de prison commuée en amende et au total, plus de 10 millions d’euros à payer. Et à son retour de la capitale espagnole, la star de la Juventus Turin a posté une photo, sourire aux lèvres… dans son avion. Un timing franchement mal calculé pour le Portugais, le jour où l’avion d’Emiliano Sala a disparu entre Nantes et Cardiff.

Comme cela était prévisible, la publication de l’ancienne star du Real Madrid a fait polémique, allant même jusqu’à indigner certaines personnalités comme Gary Lineker. « Ce n'est pas le jour pour ce tweet. Vraiment pas… Je suis sûr qu'il l’a fait sans savoir ou sans en avoir conscience, mais peut-être que quelqu'un pourrait lui faire savoir » a expliqué le consultant de la BBC, un peu dépité que Cristiano Ronaldo n’ait pas pris lui-même conscience que son tweet allait choquer et engendrer une forte polémique…