Info : La Chaine L'Equipe s'excuse après avoir annoncé la mort de Bernard Tapie

En grande difficulté dans son combat contre la maladie, Bernard Tapie a été annoncé mort pendant quelques instants sur La Chaine L’Equipe.

Pendant l’émission de L’Equipe d’Estelle, un bandeau rouge a annoncé la mort de l’ancien président de l’OM, ce qui a bien évidemment fait bondir les téléspectateurs, surtout que les vérifications auprès de la famille de Bernard Tapie ont provoqué un rapide démenti. La Chaine L’Equipe a aussi très rapidement rectifié le tir avec un communiqué pour expliquer son erreur et souhaiter tout le courage possible à l’ancien ministre.

« La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information. La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie », a fait savoir le média de la TNT. A 77 ans, l’ancien président de l’OM souffre d’un double cancer de l’estomac et de l’oesophage, et suit un traitement en Belgique car interdit en France, pour tenter de combattre la maladie. Il était apparu en meilleure forme en juillet et courant août, réagissant même à la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions. Dans la presse belge, Bernard Tapie a toutefois reconnu que les effets secondaires de son traitement risquaient de le tuer, et qu’il était actuellement incapable de faire quoi que ce soit, s’estimant être « dans un état végétatif ».