Canal+ ne diffusera pas Barça-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le match entre le FC Barcelone et le Paris SG est très attendu ce mardi soir, mais Canal+ a pris une décision qui risque de faire grincer des dents, y compris pour certains de ses abonnés.

Défait par le FC Barcelone au match aller, le PSG se doit de s’imposer en Catalogne pour rester en vie dans cette Ligue des Champions. Les pronostics ne sont pas favorables à l’équipe de Luis Enrique, qui demeure toutefois très optimiste étant donné le scénario de la rencontre au Parc des Princes, qui était parti dans tous les sens et avait donc laissé des espoirs comme des regrets. Une rencontre palpitante qui avait été très largement suivie, car l’audience avait connu un pic de 3,3 millions de téléspectateurs sur Canal+, pour une part d’audience à une hauteur moyenne de 14 %. Un véritable carton pour la chaine cryptée, qui peut s’attendre à nouveau à de très bons chiffres pour le match retour. Mais ce ne sera pas le cas.

🚨 ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG!



❌ Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores.



📹 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024

En effet, la chaine de Vincent Bolloré possède bien évidemment toujours les droits pour le match qui aura lieu au Stade Olympique ce mardi 16 avril à 21h00. Mais comme pour l’affiche retour sur le terrain de la Real Sociedad, Canal+ a décidé de ne pas diffuser cette rencontre très attendue sur sa chaîne principale. Il faudra pour cela se mettre sur la chaine Canal+ Foot, qui n’est bien évidemment pas aussi accessible que la chaine classique. La chaine spécialisée sur le foot n’est pas dans le bouquet de base de Canal, et demande un abonnement supplémentaire. Au lieu de cela, Canal+ diffusera un film dramatique « La Petite », ce qui a bien évidemment don d’irriter ceux qui sont simplement abonnés à Canal+, et espéraient pouvoir, comme à l’aller, suivre l’affiche entre le FC Barcelone et le PSG. Canal+ est donc sans pitié et même les formules « moins de 26 ans » ou « Freebox Ultra » ne comprennent pas cette chaine spécialisée sur le foot, qui nécessite un abonnement au bouquet Sport.

A noter que RMC Sport diffusera aussi la rencontre des Parisiens en Catalogne, et ce sera sur sa chaine principale RMC Sport 1, accessible sur le bouquet de la plateforme en streaming également.