Hamraoui mouille Romain Moulina, le ton monte !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

La footballeuse du PSG, victime d'une agression, a porté plainte contre Romain Molina et Marca Blata suite à des propos diffamatoires. Molina se régale d'avance de ce rendez-vous judiciaire.

Kheira Hamraoui a visiblement décidé que la blague était finie et qu’il fallait que certains n’oublient pas que c’est elle qui a été victime d’une violente agression et pas ceux qui refont le monde derrière leur écran. Alors, pour stopper l’utilisation de son nom pour faire le buzz, l’avocat de la joueuse du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France vient de déposer plainte contre deux personnes, Romain Molina et Marc Blata. Le premier, qui a mis en ligne une vidéo sur ce thème, est visé pour « harcèlement moral », « publication en vue d'influencer des décisions juridictionnelles » et « diffamation publique », le second, qui avait fait le buzz en diffusant des enregistrements audio dont un, qui était supposé être de Presnel Kimpembe, ce que le joueur du PSG a fermement démenti, où la personne affirmait avoir eu une relation avec Kheira Hamraoui. Le défenseur parisien avait fait savoir que cet enregistrement était un faux grossier, et de son côté la footballeuse a donc décidé de porter l’affaire en justice. « Marc Blata a publié des enregistrements sonores imputés à tort au footballeur de renommé, Presnel Kimpembe, dans lequel quelqu'un se faisant passer pour lui, dit avoir eu une relation intime avec Madame Hamraoui, relève encore le conseil de la joueuse parisienne. Cette publication a été suivie de nombreux messages de haine à destination de cette dernière. Monsieur Kimpembe a confirmé la fausseté de ces enregistrements par un communiqué du 2 février 2022 », indique l’avocate de la joueuse, laquelle vient d’être rappelée par Corinne Diacre en équipe de France.

Romain Molina promet du sport

Accusé par Maître Harir d’avoir mis en ligne une vidéo « comportant de nombreux propos diffamants et mensongers concernant Madame Hamraoui, engendrant à nouveau une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux », Romain Molina a déjà réagi à cette plainte déposée contre lui en France. « Un peu plus, et c’est moi qui ai ordonné l’agression de Kheira Hamraoui en réalité ! Maître, vous me tendez une si belle perche. Merci, et on se verra avec plaisir au tribunal car vous me donnez de quoi attaquer et faire mouche ! Merci beaucoup », a précisé Romain Molina, qui donne rendez-vous à l’avocat de Kheira Hamraoui. Les supporters et les détracteurs du polémiste se régalent d'avance.