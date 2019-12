Foot01.com vous souhaite une bonne année 2020 !

Dans : Info.

Pour cette année 2020 qui débute, toute l’équipe de foot01.com s’associe pour souhaiter ses meilleurs voeux à notre lectorat si passionné et toujours plus nombreux à nous suivre. Santé, bonheur et les trois points, que 2020 vous permette de continuer allègrement à suivre, vivre et commenter ce sport qui nous passionne tous, et nous promet encore de vives émotions.

Dans les prochains mois, le championnat de France livrera son verdict avec de nombreux enjeux. La phase finale de la Ligue des Champions a de quoi faire saliver tout le monde, surtout après le récital inoubliable de la saison dernière. Et en plat principal, se trouve un Euro inédit en fin de saison, dispatché à travers toute l’Europe, et où l’équipe de France championne du monde sera attendue au tournant. Sans oublier, en cerise sur le gâteau, les Jeux Olympiques et un tournoi de football qui s’annonce prometteur. Un programme alléchant que nous vous ferons vivre avec délectation dans les prochains mois.



Merci pour votre fidélité, et meilleurs voeux pour cette année 2020.