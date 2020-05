Foot : I Love This Coach, Evra s'y voit déjà

Dans : Info.

L’été dernier, Patrice Evra a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel après une expérience contrastée à West Ham.

La fin de carrière aura été pénible pour l’international tricolore, qui n’a clairement pas marqué les esprits à Marseille puis chez les Hammers. Cela étant, l’ancien capitaine de Manchester United et de l’Equipe de France souhaite impérativement rester dans le monde du football. Dans une interview accordée au site officiel de son ancien club de Manchester United, l’ex-footballeur de 38 ans a indiqué qu’il était motivé comme jamais à l’idée de devenir entraîneur. Et pour ses débuts, le Français ne sera pas très regardant sur l’identité du club qui lui donnera sa chance.

« Je veux entraîner, peu importe où. Dans la vie, je ne me donne pas d’objectifs. Car que se passe-t-il si on n’arrive pas à les atteindre ? On est déçus, donc je ne me fixe pas d'objectifs. (…) Déjà dire quelle équipe je veux entraîner ? Je ne sais pas » a indiqué Patrice Evra sur le site officiel des Red Devils, avant de poursuivre. « Je prendrai ce que l'Univers me donnera. Certains joueurs pensent que, parce qu'ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. En tant que joueur, tu as gagné, mais qu'as-tu fais en tant qu'entraîneur ? Rien ». Des propos pleins de sincérité qui démontrent au moins la motivation de Patrice Evra afin de se lancer dans le métier d’entraîneur. Reste maintenant à voir si un club en Angleterre ou pourquoi pas en France souhaitera donner à Monsieur « I love this game » sa chance pour débuter dans le métier…