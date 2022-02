Foot féminin en France, Ada Hegerberg détruit la FFF

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Première footballeuse à avoir gagné un Ballon d'Or, Ada Hegerberg a mis un tacle brutal à la Fédération Française de Football suite à l'annonce de la candidature de notre pays à l'organisation de l'Euro féminin en 2025.

Dans un communiqué, la Fédération Française de Football a officialisé sa candidature à l’organisation de l’Euro 2025 de football féminin, six ans après avoir accueilli le Mondial. « Depuis 10 ans, la reconnaissance et l’attractivité du football féminin en France et dans le monde n’ont cessé de progresser. En France, le nombre de licenciées a doublé pour atteindre le cap des 200 000, la D1 Arkema compte certains des meilleurs clubs européens et fait aujourd’hui partie des meilleurs championnats. Enfin, l’équipe de France féminine, vitrine de la pratique, fait aujourd’hui partie du Top 4 mondial », explique la FFF, qui saura en décembre prochain si l’UEFA choisit la France. Cette annonce a provoqué une réaction assez forte d’Ada Hegerberg, la footballeuse star qui évolue avec l’Olympique Lyonnais.

La star de l'OL monte au créneau contre la FFF

Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 a eu aucun impact. https://t.co/yF6ebrAJZs — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) February 7, 2022

L’internationale norvégienne a répondu directement via les réseaux sociaux à cette information. « Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 a eu aucun impact (...) Changer les mentalités, c'est long, et ca demande du travail. Organiser une compétition et pas faire le suivi, c'est pas faire le travail. Et on a beaucoup de responsabilités en tant que joueuses aussi (...) Je parle dans le vent ? Ce n’est pas grave, il faut continuer. Les joueuses méritent mieux », lance Ada Hegerberg, qui fait évidemment référence que le championnat de D1 de football féminin n’est pas considéré par la Fédération Française de Football comme un championnat professionnel, alors que sa médiatisation est devenue importante et que le public vient de plus en plus nombreux voir des matchs féminins. Tout comme l'OL, le PSG a d'ailleurs décidé de faire jouer son équipe féminine au Parc des Princes en Ligue des champions.