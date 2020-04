Foot amateur : La FFF refuse de tout annuler... pour le moment

Dans : Info.

Ce vendredi 3 avril, s’est déroulé le comité exécutif de la FFF au sujet de la fin de la saison pour ses championnats régionaux et départementaux.

Devant l’incapacité de reprendre les championnats dans un délai raisonnable, sachant que la sortie de confinement et la reprise des activités est encore lointaine, la FFF n’a toutefois pas tranché définitivement. La priorité est bien évidemment la santé de chacun et aucune décision précipitée ne sera prise. Toutefois, l’annulation des championnats en cours n’est pas encore de mise. En attendant d’en savoir plus sur une éventuelle reprise, la FFF, qui gère les championnats du National 1 aux Districts en passant par les jeunes, féminines ou vétérans, a décidé de ne pas annuler les compétitions. En revanche, aucun match ne pourra plus se jouer après le 30 juin, et aucune cadence supérieure à ce qui est prévu dans les règlements ne sera acceptée pour récupérer le retard pris.



« La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter à l’issue de la période actuelle des mesures de confinement. Cette décision tiendra compte de l’ensemble des critères : l’impact sur nos clubs et nos licenciés, les conditions de reprise possibles au regard des critères de santé publique, ainsi que les conditions de préparation pour les joueurs », a expliqué la Fédération Française de Football, qui, comme beaucoup, ne sait pas trop sur quel pied danser avec la situation sanitaire en France. Même si, faute d’amélioration dans les prochaines semaines, la fin des championnats semble impossible à imaginer dans beaucoup de cas. Pour trancher sur les litiges au niveau des classement, la FFF a annoncé qu’une seule règle valable pour tout le monde serait mise en place, sans contestation possible et avec application totale, histoire d’éviter une saison blanche, ou des décisions contestées.