FIFA : Les 5 remplacements autorisés toute la saison 2020-2021

La FIFA a décidé ce mercredi que les équipes pourront procéder à 5 remplacements durant toute la saison 2020-2021.

Prise dans un premier temps pour permettre aux équipes de finir plus facilement la saison actuelle, après la longue pause liée au Covid19, la décision d'autoriser 5 remplacements par match est prolongée d'un an, l'Euro 2021 étant inclu dans ce calendrier. Après avoir consulté le Board, la FIFA a officialisé cette décision. « À la suite de la décision prise le 8 mai 2020 de donner aux compétitions qui devraient être terminées en 2020 la possibilité d'autoriser les équipes à utiliser jusqu'à cinq remplaçants, le conseil d'administration de l'IFAB avait convenu d'examiner s'il fallait prolonger cette option. Sur la base de cet examen approfondi, qui comprenait les commentaires des parties prenantes et une analyse de l'impact de COVID-19 sur les calendriers des compétitions, le conseil d'administration de l'IFAB a étendu l'option aux compétitions qui devraient être achevées d'ici le 31 juillet 2021 et aux compétitions internationales (...) Cependant, pour éviter de perturber le jeu, chaque équipe n'aura que trois occasions de faire des remplacements, bien que les remplacements effectués à la mi-temps ne soient pas comptés comme l'une des trois occasions », précise, dans son communiqué, la FIFA, qui précise cependant que chaque pays pourra décider si ces 5 changements seront autorisés dans son championnat.