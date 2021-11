Eric Abidal a pris un double KO à Barcelone

Dans : Info.

Son nom a été cité dans le cadre de l'affaire Hamraoui, Eric Abidal a également été informé par son épouse qu'elle demandait le divorce. L'ancien joueur est sous le choc à Barcelone.

Eric Abidal vient de vivre une semaine que l’on ne souhaite à personne, et c’est ce qu’a reconnu Maître Olivier Martin, avocat de l’ancien joueur et dirigeant du FC Barcelone. Actuellement en Catalogne, où il a conservé son logement principal depuis son départ du Barça, celui qui a signé un contrat avec Canal+ dont il est le consultant en Ligue des champions, a été au cœur de nombreux débats. Contre toute attente, son nom est sorti dans le cadre de l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, la footballeuse du Paris Saint-Germain dont il a été indiqué que son téléphone personnel avait une carte SIM au nom d’Eric Abidal. Cette révélation qui a fuité de l’enquête a forcément mis le projecteur sur Eric Abidal et son épouse, une affaire privée pouvant être envisagée pour justifier cette agression. Déjà dans le pétrin, l’ancien joueur du Barça a également pris en pleine figure un communiqué signé de l’avocat de sa femme, lequel annonçait qu’Hayet Abidal demandait le divorce suite à l’annonce par son mari d’une liaison extra-conjugale avec Kheira Hamraoui, qui a porté le maillot du club catalan.

Eric Abidal affirme n'a rien à se reprocher dans l'agression

Pour l’avocat d’Eric Abidal, il ne faut surtout pas tout mélanger et si la vie personnelle de ce dernier est impactée par l’affaire d’agression de la joueuse du PSG, cela ne fait pas d’Abidal un suspect. « Il est sous le choc même si c'est un garçon solide. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises durant sa carrière. Mais là, c'est différent. Actuellement, il est à Barcelone, chez lui où la tempête médiatique s'est également abattue. Mais tout ce bruit autour de lui et de sa famille alors qu'il n'y a pas d'affaire Abidal (...) Il m'a dit que si la justice souhaitait lui poser des questions, il y répondrait sans aucune difficulté, car il n'est absolument pas impliqué dans cette agression (...) Le divorce ? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'est leur vie privée. Ce qui est certain c'est que cette affaire a des conséquences familiales et personnelles extrêmement violentes. Et c'est vraiment regrettable que la vie privée des uns et des autres n'ait pas été respectée. Encore une fois, Eric est étranger à toute cette histoire. Et s'il ne s'était pas appelé Abidal, il n'y aurait pas eu autant de tapage », explique, dans le quotidien sportif, Maître Olivier Martin, qui répète que l’ancien joueur est désormais dans l’attente d’un éventuel rendez-vous avec le juge en charge de ce dossier en France.