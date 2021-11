Entre Hayet et Eric Abidal, Wahiba Ribéry choisit son camp !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

L'agression de Kheira Hamraoui il y a deux semaines à Paris a fait exploser le couple d'Eric Abidal. Son épouse a demandé le divorce et reçoit du soutien.

Le 4 novembre dernier, alors qu’elle rentrait d’un repas pris en commun avec ses coéquipiers du PSG, Kheira Hamraoui était violemment agressée. Dans un premier temps, les enquêteurs ont pensé à une rivalité sportive, mais bien vite l’idée d’un problème d’ordre privé a été la piste privilégiée. Et c’est dans ce cadre que le nom d’Eric Abidal est sorti, la police ayant constaté que la puce téléphonique du portable de la joueuse du Paris Saint-Germain était au nom de l’ancien dirigeant du FC Barcelone, club où Kheira Hamraoui a joué avant de signer au PSG. Pour l’épouse d’Eric Abidal, cette révélation de l’enquête a été un coup terrible et vendredi Hayet Abidal a annoncé via son avocat qu’elle avait décidé de divorcer, et qu’elle voulait rapidement être entendu par la police afin de démontrer qu’elle était totalement hors de cause dans l’agression de celle dont elle sait désormais qu’elle est la maitresse de son mari.

Ribery x Abidal pic.twitter.com/ZzZ6kqO0Qq — Vincent Toussaint (@Vince_Toussaint) November 19, 2021

Face à cette situation forcément très pénible pour l’épouse d’Eric Abidal, Wahiba Ribéry est venue lui apporter son soutien, la femme de l’actuel footballeur de Salerne (Ita) sachant mieux que quiconque les difficultés que vit la compagne de l’ancien joueur de l’OL et du Barça, même si elle avait de son côté pardonné les incartades de Franck Ribéry suite aux révélations de l’affaire Zahia. Via Instagram, Madame Ribéry a envoyé un « Ensemble depuis le début ma sœur » a Hayet Abidal, laquelle a relayé ce message d’amitié. De même, Hélène Sy, la femme d’Omar Sy, a également témoigné de sa sympathie pour la femme d’Eric Abidal. Pour l'instant, ce dernier n'a pas du tout réagi au communiqué de l'avocat de son épouse, la malaise entourant ce dossier devenant de plus en plus palpable.