Enquête Exclusive, M6 jette une bombe dans le foot français

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Ce dimanche soir, l'émission Enquête Exclusive, diffusée sur M6, sera consacrée aux sales affaires qui secouent le football français.

Du côté des patrons de la Fédération Française de Football, on sera devant la télévision dimanche soir à partir de 23h, puisque c’est à cette heure que débutera la diffusion de l’émission de Bernard de La Villardière. Le journaliste vedette de M6 présentera un documentaire intitulé « Foot et violences sexuelles : la bombe à retardement ». Une plongée dans les pages les plus sombres du football tricolores qui a nécessité de longs mois de travail à la rédaction du magazine d’investigation. Même si certains reprochent à Bernard de La Villardière un style un peu « exagéré », cette fois le sujet est extrêmement grave. Les victimes sont de plus en nombreuses à s’exprimer sur un sujet qui a longtemps été caché, celui des agressions sexuelles dans les clubs de football français.

Les bénévoles ne sont pas contrôlés

1 enfant sur 7 serait victime d’agressions sexuelles dans le monde du sport. Du petit club amateur au grand club professionnel, nos reporters ont enquêté au cœur d’un système qui ne protège pas assez les enfants...



📺 #EnquêteExclusive, ce dimanche à 23:10 sur M6 pic.twitter.com/S4V9N9IcV4 — Enquête Exclusive (@EnqueteExclu) November 17, 2023

Répondant au magazine L'Equipe à la veille de la diffusion de ce numéro d'Enquête, Exclusive, Bernard de La Villardière dévoile que près de 88% des bénévoles qui sont impliqués dans les clubs de football ne font l'objet d'aucun contrôle des autorités au moment où ils prennent des fonctions dans les équipes. « Si des prédateurs sexuels peuvent continuer d'exercer dans des clubs ? Oui ! Même si malheureusement, on ne peut pas contrôler tout le monde. Il faut incriminer l'État mais le travail de prévention doit être opéré par tous : les fédérations, les clubs, l'école mais aussi les parents. L'information devrait circuler beaucoup plus. Dans une société informatisée, ça devrait être simple et ça ne l'est pas. Les prédateurs sexuels sont dans le foot... et partout ailleurs ! », fait remarquer le journaliste de M6, conscient que le football n'a pas le monopole de ce genre d'agressions. Et si la FFF a très récemment compris qu'il fallait enfin faire quelque chose, les critiques sont nombreuses contre l'autorité du football français, parfois même accusée de laxisme. Après la diffusion de cette émission, les réactions devraient être nombreuses.