EdF : Olivier Giroud vend ses maillots pour les chrétiens persécutés

Fervent pratiquant, Olivier Giroud a décidé, avec d'autres sportifs, de vendre aux enchères plusieurs maillots afin de venir en aide aux « chrétiens persécutés ».

A l’initiative du mouvement chrétien sportif « Plus que sportifs », plusieurs champions dont Olivier Giroud et David Luiz ont décidé d’offrir des maillots à l’occasion d’une vente de charité qui aura lieu dimanche de 18h à 19h30 via internet. L’attaquant de l’équipe de France et de Chelsea, auteur d’un quadruplé en Ligue des champions mercredi dernier et buteur samedi soir contre Leeds, a notamment offert le maillot de sa centième avec l’équipe de France, c’était contre l’Ukraine en octobre dernier et Olivier Giroud avait signé un doublé. Le buteur tricolore, qui n’a jamais caché qu’il était un catholique évangéliste très fervent, a justifié son engagement dans cette opération qui servira à financer des projets au Cameroun, au Mali et en Mauritanie.

« Grâce à ma notoriété, je peux être une voix pour les sans voix ! La persécution des chrétiens à travers les actions présentées lors de ce gala m’ont fait froid dans le dos ! J’ai été bouleversé par leurs témoignages. 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde c’est inacceptable, il faut en parler ! (...) Je me sens béni d’être en sécurité là où je suis. Nous qui sommes dans un certain confort devons penser à ceux qui souffrent énormément, c’est pour cela que j’apporte mon soutien à L’ONG Portes Ouvertes et Holistic Sports pour leur magnifique travail sur le terrain. J’ai donc décidé d’offrir plusieurs maillots aux enchères dont celui de ma centième sélection avec la France ! », explique Olivier Giroud. Pour l’instant, son maillot de la 100e avec l’équipe de France atteint les 2.500 euros juste devant le maillot dédicacé de Kevin Durant (Nets), l’une des stars de la NBA.