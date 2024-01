Droits TV ‍: DAZN signe un premier accord officiel

Dans : Info.

Par Corentin Facy

En courses pour obtenir les droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, DAZN a signé un premier accord avec la FFF.

Sur son site officiel, la Fédération française de Football annonce qu’un accord a été signé avec DAZN pour la diffusion de deux rencontres de National par journée de championnat. « À partir de vendredi 12 janvier, DAZN retransmettra deux rencontres par journée de championnat jusqu'à la fin de la saison de National. Le premier match sera diffusé en exclusivité le vendredi soir à 19h30 en multi-cameras (les 7 autres sur les antennes de FFFtv) tandis que le second sera co-diffusé le lundi soir avec Canal +. Diffusant déjà des rencontres de D1 Arkema et de Ligue 1 Uber Eats, DAZN a l'ambition de devenir la destination quotidienne de tous les amateurs de sport en France avec un savoir-faire en football déjà éprouvé dans d'autres grands championnats européens, notamment la Bundesliga, la Serie A et la Liga » peut-on lire sur le site de la FFF, un communiqué qui confirme le rapprochement express entre DAZN et le football français au cours des dernières semaines.