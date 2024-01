Droits TV ‍: DAZN officialise pour la Ligue 1, son offre va surprendre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel n'a pas choisi les diffuseurs à partir de la saison prochaine, mais DAZN est sorti du bois et veut faire une offre jamais vue en France.

Jusqu'ici DAZN restait discret dans ses intentions concernant l'acquisition des droits de la Ligue 1, mais au moment où des réunions sont prévues dans les jours qui viennent entre les éventuels diffuseurs et la LFP, le groupe anglais a fait part de ses intentions dans un entretien accordé au magazine économique Challenges. Directrice générale de la filiale de DAZN pour l'Allemagne, l'Autriche, et la Suisse, Alice Mascia a confirmé que son média voulait s'offrir le championnat de Ligue 1, même si pour cela, il n'y aura aucune folie de faite. Cependant, pour ne pas être un banal diffuseur de plus, DAZN a des idées et prépare un package inédit en France.

DAZN vendra aussi des places pour les matchs, du merchandising...

Répondant à une question de Challenges, la responsable de DAZN a joué cartes sur table. « J’espère que les droits seront attribués bientôt en Ligue 1. Parfois cela peut prendre du temps. Si un accord n’est trouvé qu’en dernière minute, pas de problème, nous saurons aussi faire. Nous sommes intéressés par le marché français. Nous avons déjà mis un pied dans la porte cet été avec notre accord pour diffuser deux rencontres avec Canal+. C’est une évidence pour nous qu’il est important d’être présent sur ce marché pour y proposer un écosystème complet pour devenir la destination du sport en France, incluant une offre de contenus gratuits et payants, l’achat de billets pour des rencontres ainsi que des produits dérivés… », a précisé Alice Mascia. Une offre qui fonctionne déjà très bien en Europe.

Et la dirigeante de DAZN de confirmer que plusieurs tarifs étaient à l'étude, comme c'est actuellement le cas en Allemagne : « Le prix dépend toujours du package de droits que nous détenons. Il sera différent si nous avons la Ligue 1, une partie seulement de la Ligue 1, avec ou non la Ligue des champions. Notre prix est toujours juste, et il faut que cela soit soutenable économiquement pour nous. » Pour info, outre-Rhin, DAZN a des offres qui vont de la gratuité totale pour quelques matchs internationaux à une offre à 29,99 euros par mois mais avec la totalité du football, mais aussi la NBA, la NFL ou bien encore l'UFC, en passant par un abonnement à 6,99 euros ou 19,99 euros selon les sports choisis. Bien évidemment, la Bundesliga est dans l'offre la plus onéreuse.