Daniel Riolo viré brutalement par Twitter, les insultes de trop ?

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Depuis quelques heures, Daniel Riolo, qui n'était pas le plus actif sur les réseaux sociaux, mais avait tout de même 600.000 followers, a été suspendu par Twitter. Des messages injurieux justifieraient cette sanction.

S’il est d’abord un journaliste important du football, via ses émissions sur RMC et BFM, Daniel Riolo est aussi un poids lourd des réseaux sociaux. Mais visiblement, son activité sur Twitter a dépassé les bornes, au point de lui valoir une lourde sanction de la part du réseau social américain. Car depuis quelques heures, si vous tentez de suivre les derniers messages de Daniel Riolo, vous tombez sur un message laconique : « Compte suspendu. Twitter suspend les comptes qui enfreignent les Règles ». Autrement dit, le journaliste a visiblement franchi des limites et il ne peut plus s’adresser directement à ses 600.000 followers. A en croire un de ces derniers, ce sont des insultes envoyées en privé par Daniel Riolo, et signalées à Twitter qui ont déclenché cette sanction brutale.

Daniel Riolo privé de Twitter brutalement

En dehors du #PSG .Pour ceux qui veulent savoir pourquoi @DanielRiolo a été suspendu de Twitter,voici un exemple de message qu'il envoyait en MP.Ce n'était pas la première fois.À 52 ans répondre comme ça, alors qu'il est une personne médiatique c'est grotesque.@Gilbertbrisbois pic.twitter.com/tFq00V8bcH — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) August 15, 2022

Suite à une discussion avec un supporter de l’AC Milan, et via la messagerie privé, le journaliste de RMC aurait proféré de graves injures à l’encontre non seulement de l’internaute en question, mais également de sa femme et de sa mère. Puis il aurait également proféré une autre injure menaçante. Ces propos privés ayant été signalés par l'interlocuteur du journaliste, Twitter n’aurait pas tergiversé longtemps et suspendu le compte de Daniel Riolo, qui peut cependant contester cette décision et obtenir la fin de cette sanction. Décidément, l'ambiance est bouillante en ces temps de canicule, et notamment entre les journalistes et les supporters.