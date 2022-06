Cristiano Ronaldo s'inquiète pour son fils de 12 ans

Dans : Info.

Par Sébastien Veyrier

Pour les 12 ans de son fils, Cristiano Ronaldo a tenu à rendre hommage à son enfant en publiant un message qui prouve que, comme tout papa, le Portugais a du mal à voir ses enfants grandir !

Après le drame qui a touché la famille Ronaldo il y a quelques semaines, le temps est venu de reprendre le cours d’une vie qui restera marquée à jamais par la perte d’un des jumeaux mis au monde par Georgina Rodriguez. Ce vendredi 17 juin, Cristiano JR, l’aîné des fils de CR7, fêtait son douzième anniversaire. À cette occasion, le joueur de Manchester United a publié un message émouvant à destination de son fils.

Cristiano Ronaldo ne veut pas forcer son fils

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

C’est sur son compte Instagram que Cristiano a publié un texte très court, mais plein d’amour pour son fils de 12 ans. « Joyeux anniversaire mon fils ! Comme le temps passe vite… ?! Est-ce qu’on va encore jouer ensemble ?! Le plus important c’est de continuer à être le garçon que tu es avec un cœur énorme ! Bonne chance, fiston ! Papa t’aime très fort » a simplement écrit le quintuple Ballon d’Or. Le message a, semble-t-il, beaucoup plus à ses fans puisqu’il a déjà récolté plus de 5 millions de likes.

Si père et fils vont certainement taper dans le ballon ensemble encore quelques années, Cristiano Jr marche déjà dans les traces d'un papa qui n'a pas envie de le voir quitter le nid. Le jeune garçon joue actuellement au sein de l’académie de Manchester United. Il a également pris l’habitude de célébrer ses buts du célèbre « Siuuu », marque de fabrique de son géniteur. Pourtant, Cristiano Jr cache un lourd secret : il est fan de Leo Messi ! Dans tous les cas, CR7 ne poussera pas son fils à faire obligatoirement une carrière dans le football et a déjà fait savoir que seul le bonheur de son enfant compte qu’importe la voie qu’il choisira. Mais dans quelques années, c'est inévitable, Cristiano Ronaldo Junior trouvera forcément son père un peu moins intouchable à ses yeux.