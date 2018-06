Cristiano Ronaldo pulvérise Neymar et Messi dans ce classement

Dans : Info.

Cristiano Ronaldo n'a pas raté son début de Mondial, la star portugaise signant un triplé lors du fantastique match entre l'Espagne et le Portugal. De quoi encore accroitre sa popularité dans un classement qui en 2018 vaut de l'or, celui des réseaux sociaux. Car dans ce secteur, CR7 pulvérise tout le monde et notamment les deux autres stars planétaires du football que sont Neymar et Lionel.

Une étude, réalisée par Oconnection et Ecco Network, a analysé les réseaux sociaux des 736 joueurs des 32 équipes qui participent au Mondial en Russie. Et ce samedi, on connaît les grands vainqueurs. « Le leader incontesté parmi les joueurs individuels est Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise compte 320 millions de fans ou de followers sur Facebook, Instagram et Twitter contre 192 millions pour Neymar et 181 millions pour Messi. Grâce à Cristiano Ronaldo, le Portugal a pris la première place du classement, suivi par le Brésil et l’Espagne avec respectivement 350 et 333 millions de followers. Les Bleus totalisent 127 millions de followers, ce qui les positionne à la septième place. L’Islande se classe dernière dans cette étude : les joueurs de ce petit Etat nordique comptent moins d’un million de followers (...) Au total, les 736 joueurs comptent 2,5 milliards de followers et 89% d’entre eux sont actifs sur les réseaux sociaux et possèdent au moins un compte. Si l’on se concentre uniquement sur Instagram, les joueurs totalisent environ 1,1 milliard de followers. Cela correspond à une part de 43%, plaçant le réseau en numéro 1. Facebook arrive deuxième avec 33% et Twitter prend la troisième place avec 24% (...) Qu’en est-il plus précisément des meilleurs footballeurs français? Le leader incontesté de l’équipe des Bleus est le milieu de terrain Paul Pogba, avec plus de 35 millions de followers. On retrouve ensuite Antoine Griezmann (29 millions) et Raphael Varane (20 millions) », précise cette étude.

Pour Arnaud Baudry d'Asson, les footballeurs ont encore des progrès à faire dans ce secteur. « Si les joueurs de football et les sportifs en général ont bien compris l’intérêt des réseaux sociaux, leur implication est encore très hétérogène. La plupart des équipes nationales sont portées par 2 ou 3 joueurs qui représentent souvent plus de 50% des followers cumulés des équipes nationales. Les stars du foot en ont fait un argument commercial majeur pour les sponsors et les joueurs les plus jeunes sont tout particulièrement actifs pour construire leurs communautés et tenter de rivaliser commercialement avec les joueurs plus confirmés », explique le patron d’Oconnection