Covid-19 : Les Jeux Olympiques de Tokyo annulés définitivement ?

Dans : Info.

Prévus cet été, les Jeux Olympiques 2020 ont été repoussés d’un an, dans une décision qui a fait l’unanimité.

C’est désormais en juillet et août 2021 que cet évènement est prévu au Japon. D’ici là, tout le monde espère que les choses seront revenus à la normale. Mais étant donné l’évolution de la situation dans les pays où le déconfinement sera de mise, rien n’est moins sûr. En effet, le président du comité japonais d’organisation a reconnu que, si la pandémie de Covid-19 n'était toujours pas totalement maitrisée d’ici l’été 2021, ce ne serait plus un report mais une annulation définitive des JO qui serait appliquée.

A deux reprises seulement dans l’histoire, le rendez-vous du sport mondial a été annulé. C’était en temps de guerre, avec les Jeux de Tokyo en 1940, et ceux de Londres en 1944. Pour le Japon, les chances de voir les JO se disputer en 2021 sur son sol dépendent plus de la découverte d’un vaccin, que d’un arrêt de la pandémie grâce au confinement et aux mesures. En effet, les Jeux Olympiques brassent une population énorme venue de tous les horizons, et le mieux serait d’avoir des garanties sanitaires avec le déploiement d’un vaccin d’ici un an. Aucune garantie à cela, mais l’Empire du Soleil Levant a déjà prévenu que, logistiquement comme financièrement, repousser une nouvelle fois les JO à 2022 serait un non-sens.