Covid-19 : Le foot amateur délivré le 15 mai ?

Le 15 mai prochain, la France pourrait de nouveau autoriser la réouverture des cafés, des salles des spectacle et des cinémas.

A l’heure où la vaccination permet d’envisager un retour en force de la culture dans la vie des Français, qu’en sera-t-il du sport ? Depuis la mise en place des mesures de freinage début avril, les sportifs amateurs peuvent toujours s’entraîner, dans un rayon de 30 kilomètres, à condition de respecter scrupuleusement la distanciation sociale. Par conséquent, les compétitions, brutalement stoppées fin octobre, sont toujours à l’arrêt. Avec la réouverture des cafés, des salles de spectacle ou encore des cinémas prévue pour le moi de mai, le sport peut enfin envisager un retour des jours heureux. Contacté par le site FootAmateur.fr, le Ministère chargé des Sports laisse la porte ouverte à un retour d’une pratique plus normale très vite.

« Au-delà des différentes demandes de reprise par les fédérations sportives, le Ministère chargé des sports travaille actuellement en collaboration avec le Centre Interministériel de Crise sur la stratégie de réouverture des ERP et incidemment des activités sportives. Les travaux portent notamment sur les règles afférentes aux compétitions sportives. Les règles seront applicables à l’ensemble des acteurs dans les conditions fixées, il n’y aura donc pas d’autorisation des compétitions pour certaines activités ou certaines fédérations, mais les critères seront communs à l’ensemble du secteur sportif. Le calendrier de reprise sera fonction de l’évolution de la situation sanitaire, aussi l’annonce d’une date, demeure pour l’heure imprudent » explique le Ministère des Sports. Il est donc encore beaucoup trop tôt pour crier victoire et encore plus tôt pour envisager un retour des championnats amateurs. Mais les allègements du mois de mai pourraient permettre un retour à la pratique sportive dans les structures d’entraînement de football avant une reprise des compétitions pour la saison 2021-2022 au mois de septembre.