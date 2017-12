TV : Pierre Ménès retourne à l'hôpital

Dans : Info.

Rassurons tout de suite les nombreux fans de Pierre Ménès, si le consultant de Canal+ passera de nouveau sur le billard le 3 janvier prochain, ce n'est pas en raison d'une rechute liée à sa double greffe foie-poumon. En effet, comme l'avait révélé L'Equipe Magazine en novembre dernier, les personne ayant subi une transplantation doivent se soumettre à une nouvelle intervention plusieurs mois après leur opération initiale.

Via Twitter, Pierre Ménès a donc dévoilé la date de cette nouvelle intervention, annonçant également qu'il ne serait pas là pour la rentrée du Canal Football Club le 7 janvier prochain, et que sa présence une semaine plus tard n'était pas encore tout à fait certaine. De même, on ne sait pas encore si la nouvelle formule de 19h30 PM débutera bien le 12 janvier comme cela semblait être prévu, Pierre Ménès réalisant désormais son show en direct des stades et plus sur un plateau comme c'était le cas depuis le début de la saison. On espère que les choses se passeront bien pour le plus médiatique des consultants de football.