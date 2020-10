Covid-19 : Le foot amateur bientôt sur pause ?

Dans : Info.

La situation sanitaire ne cesse de se dégrader et pour contrer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, de nouvelles restrictions devraient être prises cette semaine.

Les réunions se multiplient au plus haut sommet de l'Etat en ce milieu de semaine afin de trancher dans le vif dans le but d’enrayer la seconde vague de Covid-19. Reconfinement total ou adapté, avancement du couvre-feu, confinement le week-end, plusieurs options sont sur la table de l’exécutif. Une situation que la Fédération Française de Football observe avec inquiétude puisque selon les informations de France Football, il est clairement envisagé de suspendre les championnats amateurs dans les jours à venir. « En lien régulier avec les autorités, la FFF réfléchit en tout cas sérieusement à cette hypothèse » indique le média. De toute évidence, les milliers de footballeurs amateurs et de bénévoles en sauront plus d’ici à jeudi à ce sujet.