Chez Zidane, c'est un carton rouge pour Eric Zemmour

Alors qu'approche le premier tour des élections présidentielles, Eric Zemmour était en visite du côté de Marseille ce samedi. Il avait envie de chausser les crampons dans un complexe de foot à 5 qui appartient à Zinédine Zidane mais cela n'a pas été possible.

Dans la dernière ligne droite des élections présidentielles, les candidats aiment se montrer sous leur meilleur visage. En visite à Marseille dans la patrie de l'OM ce samedi, Eric Zemmour était décidé à profiter de l'occasion pour s'offrir une partie de foot dans la cité phocéenne. Accompagné des caméras, il a investit un complexe de foot à 5 bien nommé pour le candidat de Reconquête, le Z5. Tout se passait bien pour lui mais le lieu, situé à Aix-en-Provence, appartient à une personnalité bien connue des Marseillais ainsi que des Français.

Zemmour viré du complexe de Zinédine Zidane

Le Z5 est en effet la propriété de Zinédine Zidane et de ses frères, dont Nourredine Zidane qui gère le complexe sportif au quotidien. Ce dernier a du être interloqué de voir Eric Zemmour arriver dans son établissement. Il faut dire que les idées d'Eric Zemmour ne plaisent pas forcément à Zizou, descendant d'immigrés algériens. Son frère Nourredine et acolytes n'ont pas goûté à l'irruption d'Eric Zemmour dans leur salle, laquelle n'avait pas été annoncée, et ils l'ont fait savoir.

🔴 @ZemmourEric viré d’un terrain de foot par le frère de Zinedine Zidane.



👉 Le candidat s’était mis en tenue de football pour jouer un match, mais la séquence a du être annulée.



🎥 @LeopoldAudebert pic.twitter.com/POCELJMwIe — Élections 2022 🗳 (@2022Elections) April 2, 2022

Devant les caméras présentes sur place, Nourredine Zidane est allé signifier à Eric Zemmour qu'il n'était pas le bienvenu au Z5 alors que le candidat était déjà en tenue pour jouer. Le frère du champion du monde 1998 a expliqué à la Provence ne pas avoir été prévenu de cette visite et refuser que l'image de son frère soit associée au célèbre polémiste. Par le passé, Zizou s'est déjà impliqué dans la vie politique et les élections. Il avait appelé à voter contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et contre Marine Le Pen en 2017, tous deux présents au second tour. Cette publicité n'était sans doute pas celle que cherchait Eric Zemmour, lequel n'a pas du apprécier se faire reprendre de volée comme cela.