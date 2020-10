Carnet noir : Décès de Bruno Martini

Dans : Info.

Le Montpellier Hérault a annoncé le décès de Bruno Martini, hospitalisé suite à un arrêt cardiaque la semaine dernière.

L’ancien gardien de l’AJ Auxerre et de l’équipe de France était le directeur adjoint du centre de formation du MHSC, et son club a annoncé son décès ce mardi matin. Bruno Martini avait 58 ans, et laisse derrière lui une épouse et deux enfants. « Aujourd’hui, le football français pleure l’un des plus grands gardiens de but de son histoire, et le MHSC, l’un de ses plus fidèles serviteurs, sur le terrain comme en dehors. Il laisse l’image d’un homme bien, toujours prêt à aider, et qui ne manquait jamais l’occasion de distiller un mot bienveillant à chacun de ses interlocuteurs. Repose en paix Bruno, tu nous manques déjà… », écrit le club de Montpellier dans un communiqué.