Agression policière : Mbappé, Griezmann...le foot français scandalisé !

L'agression violente d'un producteur de musique par des policiers, samedi dernier, a provoqué d'innombrables réactions scandalisées, et notamment celles de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

C’est une vidéo dévoilée par le site Loopsider, vue plus de 12 millions de fois ce vendredi, qui met en émoi toute la France depuis quelques heures. Samedi dernier à Paris, Michel, un producteur de musique qui avait oublié de mettre son masque et qui était rentré dans ses studios pour éviter de prendre un PV, a été roué de coups et victime d’insultes racistes par des policiers venus en nombre pour ce qui ressemble à un tabassage en règle. Dans un premier temps les policiers avaient avancé que l’homme s’était mal comporté, mais les images d’une caméra de vidéo-surveillance ont détruit cette version, et c’est désormais la police des polices qui enquête dans le cadre d’une affaire de violence par personne dépositaire de l’autorité publique.

Mais ce scandale a provoqué d’innombrables réactions, notamment chez les champions du monde de football. « J’ai mal à ma France », a lancé, via les réseaux sociaux, Antoine Griezmann, bientôt rejoint par Benjamin Mendy. « ans les vidéos, il se serait passé quoi pour Michel ? On aurait préféré croire la version des policiers sous serment ? #comme-dhab », a tweeté le défenseur de Manchester City. Et pour donner encore plus de poids à cette prise de parole des footballeurs tricolores, Kylian Mbappé, qui joue et vit à Paris, a lui aussi pris position : « vidéo insoutenable, violences inadmissibles, STOP AU RACISME ». Il y a quelques semaines, les joueurs de l'équipe de France avaient également réagi dans une vidéo après l'assassinat de Samuel Paty, preuve que les footballeurs ne veulent plus être des spectateurs passifs de la société.