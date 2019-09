Affaire Neymar : Nouveau coup de théâtre, l'accusatrice visée par la justice

Dans : Info, PSG.

Depuis un mois, Neymar n’a plus rien à craindre dans l’affaire qui a été lancée en juin, lorsque Najila Trindade Mendes avait porté plainte dans un commissariat de Sao Paulo pour une relation sexuelle forcée avec Neymar dans un hôtel parisien quelques jours plus tôt, où elle était venue à sa demande. L’enquête policière n’a pas permis de confirmer ses propos, l’accusatrice promettant des preuves qui ne sont jamais venues. La justice a ensuite tranché en innocentant le joueur brésilien, mais cette affaire n’est toutefois pas finie.

La justice pourrait se pencher directement sur la jeune femme, et la poursuivre pour « dénonciation calomnieuse et extorsion », selon le communiqué du secrétariat à la sécurité publique de Sao Paulo. Une décision qui sera prise par un juge prochainement, et qui ne dépend pas d’une éventuelle action de Neymar. Néanmoins, le numéro 10 du PSG suivra certainement les suites de cette affaire d’un œil attentif, lui qui a toujours clamé son innocence et assuré qu’il s’agissait d’une relation sexuelle voulue et consentie qui est ensuite devenue un piège pour lui soutirer de l’argent. Sans succès, et Najila Trindade Mendes pourrait même le payer au prix fort.