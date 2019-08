Affaire Neymar : La justice a triomphé, Neymar Senior remercie les fans et les sponsors

Dans : Info, PSG.

Complètement au fond du trou au début de l’été, Neymar voyait des problèmes extra-sportifs se mêler à ses soucis sur le terrain.

Après ses suspensions en France comme en Europe, sa défaite en finale de la Coupe de France et sa nouvelle blessure qui le privait de Copa America, le numéro 10 du PSG était accusé d’avoir violé une jeune femme avec qui il avait discuté via les réseaux sociaux, et l'avait ensuite fait venir à Paris depuis le Brésil au mois de mai. Dans la tempête médiatique, Neymar semblait avoir fait la faute de trop aux yeux d’un public brésilien désenchanté par ses histoires. Mais au final, après la décision des enquêteurs favorable au footballeur, qui devra être confirmé par la justice dans les prochains jours, cette histoire semble prendre une tournure enfin positive pour l’attaquant parisien. De quoi permettre à son père de ressortir du bois, et d’estimer que le soutien de l’opinion publique avait beaucoup compté pour son fils. Sans oublier de celui de ses sponsors, qui ne l'ont pas lâché.

« J’apprécie la confiance et la solidarité accordées à mon fils et athlète, Neymar Jr, au cours des enquêtes concernant l’accusation injuste subie au Brésil. Et donc, en ce sens, maintenant reconnue par la police. Le soutien de tous les fans, amis et partenaires d’affaires, qui ont cru à l’intégrité de mon fils, a été essentiel pour surmonter ce terrible épisode », a livré Neymar Senior, qui sait que, même s’il devait être innocenté au final, l’image de son fils en a pris un sacré coup avec cet enchainement estival qui n’est peut-être pas fini, son transfert loin du PSG étant toujours envisagé et envisageable.