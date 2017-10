Affaire : Al-Khelaïfi dans le viseur de la justice suisse !

Dans : Info, PSG.

PDG de beIN Media Group, Nasser Al-Khelaïfi fait l’objet d’une enquête de la justice suisse. L’investigation concerne l’attribution des droits TV des Coupes du monde de 2018 à 2030, et plus précisément des éditions 2026 et 2030 pour le président du Paris Saint-Germain. En effet, les autorités soupçonnent l’ancien dirigeant de la FIFA Jérôme Valcke de corruption dans la distribution de ces droits de diffusion. Le Français aurait reçu des avantages dans plusieurs pays, et notamment de la part d’Al-Khelaïfi.

« Cette enquête est menée pour soupçon de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l'ancien art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD), d'escroquerie (art. 146 Code pénal suisse, CP), de gestion déloyale (art. 158 al. 1 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP). Jérôme Valcke est soupçonné d'avoir accepté des avantages indus en lien avec l'octroi de droits média dans certains pays de la part d'un homme d'affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030 », peut-on lire dans le communiqué.