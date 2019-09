Accusé de viol, Cristiano Ronaldo se fait allumer par Alex Morgan

Dans : Info, Foot Europeen.

Accusé de viol, Cristiano Ronaldo n’a finalement pas été poursuivi, faute de preuves. Et si durant cette longue polémique, le Portugais a pu compter sur le soutien de ses proches et de plusieurs personnalités du monde de football, CR7 s’est fait allumer par la star américaine Alex Morgan. En effet, dans les colonnes de Sports Illustrated, la championne du monde a accusé le footballeur de la Juventus Turin de dissimuler « certaines choses » grâce à son argent. Des accusations dont Cristiano Ronaldo se serait bien passé…

« Aujourd'hui, les femmes parlent et c'est important de les écouter. Tout le monde se demande qui a raison dans les cas d'accusations de harcèlement, mais lorsqu'on regarde l'histoire de Ronaldo, je crois qu'il y a de nombreuses évidences qui ont été dissimulées et je pense aussi que finalement, l'argent permet de cacher certaines choses. C'est important de continuer à soutenir les femmes quand elles sont dans une situation de vulnérabilité. Je ne dis pas qu'il n'est pas le plus grand footballeur du monde. Cela n'a rien à voir. Il y a lui et ce qu'il fait pour le monde du sport et son autre personne et ce que cette personne a fait » a balancé la footballeuse la plus connue de la planète. Ça, c’est dit…