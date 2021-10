120 000 euros pour Lamouchi, la vente vire à l’arnaque

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Afin de vendre sa montre de luxe, Sabri Lamouchi pensait s’adresser à deux acheteurs honnêtes. Mais une fois arrivé sur le lieu du rendez-vous, à savoir un hôtel d’Aix-en-Provence, le technicien français a été victime d’un vol. Heureusement pour lui, l’histoire s’est bien terminée grâce aux forces de l’ordre.

Sabri Lamouchi n’est sans doute pas près d’oublier sa journée de mercredi. L’entraîneur libre de tout contrat, qui avait résilié son bail d’un commun accord avec Al-Duhail en août dernier, a été victime du vol de sa montre de luxe. L’ancien joueur de l'Olympique de Marseille souhaitait vendre son bijou d’une valeur de 120 000 euros et pensait avoir trouvé deux acheteurs honnêtes. Le rendez-vous fixé dans un hôtel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) dans l’après-midi, Sabri Lamouchi, accompagné d’un ami, s’en va retrouver ses interlocuteurs. Mais rien ne se passera comme le vendeur l’avait prévu.

La montre retrouvée en quelques heures

En effet, la transaction n’aura pas lieu puisque les deux acheteurs, ou plutôt les deux voleurs, s’enfuiront en voiture avec la création du célèbre horloger Richard Mille. On parle d'un véritable guet-apens pour lequel Sabri Lamouchi a évidemment porté plainte. Une enquête a donc été ouverte avant d’être confiée à la brigade d’Aix-en-Provence et au groupe d’enquête de lutte contre les atteintes aux biens de la brigade de recherches. Rapidement, la description des deux malfaiteurs et de leur véhicule sera transmise à la police et à la gendarmerie. Et c’est sur l’autoroute A8, à quelques kilomètres de la frontière italienne, que les deux hommes seront interceptés par les douaniers aux alentours de 20 heures !

Aucun doute possible sur la culpabilité des deux individus arrêtés, puisque l’un d’entre eux portait la montre à son poignet… Obligés de reconnaître les faits, les deux coupables ont été placés en garde à vue, déférés devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ce vendredi puis jugés en comparution immédiate. Résultat : 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de se rendre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur durant cinq ans. Et de son côté, Sabri Lamouchi a évidemment récupéré son bien. Sans que l’on sache s’il a tenté une nouvelle vente.