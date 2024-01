Xavi Simons est surcoté, l'attaque XXL venue des Pays-Bas

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera notamment aux prises avec les Pays-Bas à l'Euro 2024 en Allemagne. L'occasion pour certains de retrouver Xavi Simons.

Depuis son départ du PSG, Xavi Simons a plus qu'impressionné, que ce soit sous les couleurs du PSV et maintenant de Leipzig. Le milieu de terrain a de nouveau signé un contrat avec le club de la capitale l'été dernier avant de filer en prêt en Allemagne. ll devrait donc revenir à Paris la saison prochaine avec un statut bien différent. L'Euro 2024 en Allemagne pourrait aussi lui permettre de passer un cap au niveau international. Cela tombe bien pour lui, il affrontera notamment l'équipe de France dans sa poule. Cependant, pour certains aux Pays-Bas, les fans et observateurs en font beaucoup trop avec Simons. Ce n'est pas Aad de Mos qui dira le contraire...

Xavi Simons encore trop tendre ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Lors d'une interview accordée à VoetbalZone, l'ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven a en effet taclé sévèrement le joueur de Leipzig, affirmant le trouver surcoté : « Si Xavi Simons jouera l’Euro ? Je ne l’espère pas. C’est encore trop de cirque, c’est exagéré. Je pense qu'il est surcoté ». Une critique surprenante au vu du potentiel et de ce qu'apporte déjà Xavi Simons pour son pays. Le natif d'Amsterdam compte 12 sélections avec les Orange et aura à coeur de faire taire certaines critiques à son sujet. Cette année 2024 ne manquera pas de défis pour Xavi Simons, qui va devoir faire ses preuves aussi bien avec son pays qu'avec Leipzig puis le PSG. A 20 ans, l'heure est venue de passer un grand cap. Si nul n'est prophète en son pays, l'ancien du Barça aura néanmoins une belle carte à jouer. Ronald Koeman lui fait confiance et semble être conscient, lui, du potentiel de son joueur alors que les Pays-Bas sont en plein renouveau. Cette saison avec Leipzig, Simons en est déjà à 6 buts et 9 passes décisives données en 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues.