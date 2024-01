Une réunion et c'est fini, Zidane tourne le dos à l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Toujours sous le choc de l'élimination brutale au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie se cherche un sélectionneur. Et définitivement, ce ne sera pas Zinedine Zidane.

Les supporters des Fennecs sont en état de sidération depuis que la Mauritanie a brutalement a mis un point final au triste parcours de l'équipe d'Algérie dans cette CAN 2024. Dans la foulée de cette élimination, Djamel Belmadi a quitté ses fonctions d'entraîneur, mais la fédération algérienne doit désormais trouver un remplaçant. Le nom de Zinedine Zidane est très rapidement sorti, la relation entre Zizou et l'Algérie étant à même de justifier la possible venue du champion du monde 1998 sur le banc des Verts. Cependant, les premiers retours sur ce scénario étaient négatifs, mais on apprend ce lundi que l'agent légendaire de Zinedine Zidane a bien reçu ce dimanche des responsables de l'équipe d'Algérie afin d'évoquer sur ce dossier.

Réunion à Paris entre le clan Zidane et l'Algérie

Loïc Briley, journaliste pour BFM, révèle qu'une rencontre a été organisée ce dimanche à Paris avec d'un côté de la table Alain Migliaccio, représentant de toujours de Zinedine Zidane, et de l'autre des émissaires de la fédération algérienne de football. « Les discussions se sont arrêtées assez rapidement devant le refus poli de Zidane de relever ce challenge algérien même si certains membres de sa famille auraient été séduits par cette idée », précise le journaliste qui met un terme aux supputations. Ce doux rêve de voir Zizou patron des Fennecs étant désormais à conjuguer au passé, l'Algérie est donc en quête d'un sélectionneur national et selon les dernières rumeurs en provenance d'Alger, Julen Lopetegui, libre depuis son départ de Wolverhampton en août dernier, fait désormais figure de grand favori pour le poste laissé vacant après le départ de Belmadi.