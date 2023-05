Un cadre du Real adore les ex de Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Coéquipiers en sélection brésilienne, Neymar et Eder Militão ont apparemment d’autres points communs. Le défenseur central du Real Madrid vient d’officialiser son couple avec une ex du Parisien. Et ce n’est pas la première fois que le Madrilène fréquente une ancienne petite amie de son compatriote.

Depuis quelques semaines, lorsque le nom de Neymar apparaît dans les médias, ce n’est évidemment pas pour ses performances sur le terrain. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, gravement blessé à la cheville, a dû faire une croix sur la fin de la saison. Du coup, les informations concernant le Brésilien traitent essentiellement de son avenir (loin du club de la capitale ?) ou de sa vie privée. Le mois dernier, Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont effectivement annoncé un heureux événement à venir.

Militão a récidivé

Et pendant ce temps-là, son coéquipier en Seleção Eder Militão en profite pour fréquenter les ex du Parisien. Le défenseur central du Real Madrid est connu pour sa précédente relation avec une certaine Karolina Lima. Le nom de l’influenceuse n’est pas méconnue dans la presse locale puisqu’il s’agit d’une ancienne petite amie de Neymar. La jeune femme a ensuite partagé le quotidien d’Eder Militão. Le couple a même eu un enfant avant de se séparer au bout d’un an.

Puis l’histoire s’est répétée puisque le Merengue vient d’officialiser son nouveau couple avec Cassia Lourenço, une autre ex de Neymar ! Cette autre influenceuse brésilienne s’était mariée avec un chef d’entreprise en décembre 2021, mais avait rapidement provoqué leur rupture en se montrant infidèle dans les bras du milieu offensif… Cassia Lourenço faisait donc partie des invités d’une soirée du nouvel an organisée par Neymar, où elle a justement rencontré Eder Militão. Depuis, les deux tourtereaux se sont rapprochés et l’influenceuse est parfois aperçue dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu.