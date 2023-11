Trompée 92 fois, Bruna Biancardi largue Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Les infidélités répétées de Neymar ont fini par mettre un terme à sa relation avec Bruna Biancardi, juste après la naissance de leur fille. Les derniers jours agités du Brésilien ont achevé leur relation.

Quelques semaines seulement après avoir donné naissance à leur enfant, Bruna Biancardi a mis un terme à ses fiançailles avec Neymar, annonce la presse brésilienne. Une décision qui semblait inéluctable tant les écarts de l’ancien joueur du PSG ne se comptaient plus, malgré leur retour de flamme il y a deux ans et leur annonce de la venue au monde d’une petite fille, qui est née il y a un mois. Avant ou après l’accouchement, le joueur brésilien est allé plusieurs fois voir ailleurs, avouant même avoir trompé sa femme devant les révélations de la presse ou de ses maitresses ces derniers mois. Mais depuis l’accouchement, l’espoir de Bruna Biancardi de voir Neymar se rapprocher de sa nouvelle famille a rapidement volé en éclats, puisque, malgré sa grave blessure, il a effectué une énorme soirée sur deux jours dans sa grande villa de Mangaratiba, où l’ancien prodige de Santos n’aurait pas été plus fidèle que par le passé.

🚨AGORA: Após 92 traições, chegou ao fim o noivado entre Neymar e Bruna Biancardi. Os dois já preparam um anúncio oficial mas estão mantendo uma relação amigável por conta da filha Mavie.



A informação é do jornal Correio Brasiliense. pic.twitter.com/CSwFw3ydfR — CHOQUEI (@choquei) November 1, 2023

« N'attendez pas qu'une personne change si elle ne voit pas le problème dans ce qu'elle fait », a ainsi balancé la mannequin brésilienne après avoir appris l’infidélité de celui qui était encore son fiancé. Mais cette fois-ci, la promise a décidé de ne pas passer l’éponge et de se séparer du footballeur gravement blessé et qui sera absent des terrains pour plusieurs mois. Si les relations restent courtoises pour le bien de la petite Mavie, cela en restera là. Le média Correio Brasiliense affirme que la dernière relation éphémère de Neymar avec une jeune fille était la 92e infidélité du « Ney » depuis que les fiancés sont en couple, ce qui était visiblement celle de trop. L’histoire est donc terminée, et à moins d’une réconciliation spectaculaire, ce dont Neymar est aussi tout à fait capable, voilà l’ancien meneur de jeu du PSG de nouveau célibataire.