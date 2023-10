Entre la fiesta et le Ballon d'Or, Neymar a choisi

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

En remportant son huitième Ballon d'Or, Lionel Messi a provoqué de nombreuses réactions, notamment chez les politiciens. Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a félicité l'Argentin pour sa carrière exemplaire et a discrètement attaqué les joueurs brésiliens et même indirectement Neymar.

Couronné d'un Ballon D'or pour la 8e et probablement dernière fois, Lionel Messi force le respect de tout le monde, même des Brésiliens, pourtant rivaux des Argentins. Lula, président de la république fédérative du Brésil a félicité la Pulga pour son nouveau titre et en a profité pour critiquer les joueurs brésiliens. Dans une interview pour la télévision brésilienne, l'homme d'État s'est lâché sur les joueurs de la Seleçao et a même critiqué indirectement Neymar et sa condition physique. « Un homme de 36 ans. Il a été champion du monde. Il a remporté le Ballon d’Or l’année dernière et cette année encore. Il devrait être une source d’inspiration pour les joueurs. Depuis combien d’années le Brésil n’a-t-il pas eu de véritable idole ? Quiconque veut remporter le Ballon d’Or doit se consacrer, il doit être professionnel. Ça ne va pas avec la fête, ça ne va pas avec une sortie nocturne » s'est prononcé le chef du gouvernement brésilien à Metropoles.

Le président du Brésil encense Messi et attaque Neymar

Lula sobre Leo Messi: "Un hombre con 36 años de edad. Fue Campeón del Mundo. Ganó el año pasado y este también el Balón de Oro. Debería ser inspiración para esos jugadores que aparecen en la TV y pronto desaparecen. ¿Hace cuantos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?" pic.twitter.com/IAjLAzHh5B — Juan Manuel Karg (@jmkarg) October 31, 2023

Lula déplore le fait que les Brésiliens sont désormais absents de la première place du Ballon d'Or. Il faut remonter à 2007 et le sacre de Kaka pour corriger cela. Une attente trop longue pour celui qui est en poste depuis le début d'année 2023 et qui comptait peut-être sur Neymar pour effacer cette disette. Mais l'ancien joueur du PSG ne remportera probablement jamais la distinction ultime, malgré d'immenses espoirs placés en lui depuis son plus jeune âge. Le président brésilien explique également que les sorties nocturnes et une mauvaise condition physique ne sont pas compatibles avec les exigences d'un sportif de haut niveau. Une critique ciblée sur Neymar, fervent soutien de Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil et opposant de Lula durant les dernières élections. Plus qu'une déclaration d'amour pour Lionel Messi, Lula en profite pour démonter l'idole d'un peuple qui n'a jamais su l'emmener au sommet, en raison de ses blessures et de son comportement, mais pas à cause d'une absence de talent.