Tirage de la CAN 2024, une polémique insolite

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 12 octobre, le tirage de la prochaine CAN va avoir lieu à Abidjan. Plusieurs anciennes gloires du football africain vont faire le déplacement mais également des joueurs actuels, ce qui a créé une polémique.

Après une longue période de qualification, la CAN 2024 va enfin être lancée, à commencer par le tirage au sort de la phase de poules, à 21 heures au Parc des Expositions d’Abidjan. Du 13 janvier au 11 février 2024, la bataille sera rude pour remporter le titre. Les 24 équipes sont connues et c'est en Côte d'Ivoire que les contours de la compétition vont se dessiner. La Confédération africaine de football (CAF) a déjà annoncé que le fameux tirage au sort sera opéré par quatre grands noms du football africain. L'ancienne légende des Éléphants Didier Drogba, mais aussi John Obi Mikel, vainqueur de la CAN en 2013 avec le Nigeria, vont s'occuper de tirer les équipes. Seul problème, la présence confirmée de Sadio Mané et d'Achraf Hakimi, deux joueurs qui participent justement à la compétition.

Mané et Hakimi au cœur d'une polémique à la CAN

2 joueurs en compétition qui disputeront la prochaine CAN qui seront présents au TAS ???



C’est assez étrange non ou y’a que moi qui trouve cela bizarre ? https://t.co/FnbkqZW0qR — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 12, 2023

Mané et Hakimi vont également tirer au sort les équipes pour constituer cette phase de groupes. Certains supporters trouvent que la présence du joueur d'Al Nassr et de celui du PSG est suspecte. Même si cela ne devrait pas peser sur le résultat final du tirage, le faire avec des joueurs en activités et concernés par le tournoi a surpris sur le continent. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui déplorent ce choix de la CAF, alors que l'Afrique possède pléthore de légendes retraitées. Vainqueur de l'édition précédente, le Sénégal espère conserver son titre, alors que le Maroc fait figure de favori depuis son excellente Coupe du monde 2022, ou encore l'Algérie qui possède l'un des meilleurs effectifs. La compétition reste très ouverte mais l'arbitrage et l'accueil des équipes, tout comme désormais le tirage au sort, seront aussi suivis de près par les candidats à la victoire.