PSG : Neymar stupéfie le Brésil

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018, PSG.

Interrogé sur le grand retour de Neymar sous le maillot du Brésil, Tite s'est montré impressionné par le niveau de son attaquant.

Plus de trois mois après sa grave blessure au pied droit, intervenue lors du Classique de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Parc des Princes (3-0), Neymar a retrouvé le chemin des terrains dimanche. Lors du match de préparation face à la Croatie (2-0), l'attaquant de 26 ans a effectivement rejoué avec sa sélection du Brésil. Pendant une mi-temps, le Parisien a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent, en marquant notamment un joli but quelques minutes après son entrée en jeu. Une performance qui a tout simplement surpris Tite.

« Neymar est revenu mieux que je ne l'espérais, je m'attendais à beaucoup moins. Il va devoir passer par des étapes, il va avoir des hauts et des bas. Mais dans quelques matchs, il sera de retour à son niveau. C'est un joueur différent, mais on ne peut pas lui donner toute la responsabilité pour mener notre jeu. Ce ne serait pas humain, même s'il est un élément clef », a lancé, en conférence de presse, le sélectionneur de la Seleçao, qui s'attend désormais à voir du grand Neymar pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie.