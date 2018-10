Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo plutôt que Mbappé ou Griezmann ? Le seum belge a frappé !

Dans : Foot Mondial, Equipe de France, PSG.

Il faut désormais remonter à 2007 pour trouver un autre joueur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lauréat du Ballon d'Or, puisque cette année-là c'est Kaka, le milieu offensif du Brésil et du Milan qui avait décroché le précieux trophée individuel. Mais cette année, une très large majorité d'observateurs du football estime que le Ballon d'Or 2018 devra échapper aux deux habituels concurrents, Luka Modric, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étant les trois joueurs les plus souvent cités.

Sauf pour une légende du football belge, qui estime lui que les deux champions du monde français ne méritent pas ce prix. « Si je disais Hazard, je ferais preuve de chauvinisme, mais il doit figurer dans les trois ou quatre premiers. Griezmann et Mbappé sont fantastiques, je suis fan. Mais il leur manque quelque chose. Je pense que Griezmann le sait lui-même. Et pour Mbappé, c’est peut-être un peu trop tôt. A part Cristiano Ronaldo, je ne vois personne », confie, dans Le Parisien, Enzo Scifo, au risque de laisser encore croire que du côté de la Belgique on n'a toujours pas digéré l'élimination des Diables Rouges par la France lors du Mondial en Russie. Le seum belge n'en finira donc jamais ? C'est à se le demander quand même.