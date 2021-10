Platini et Blatter n'échapperont pas à un procès

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Poursuivis pour « gestion déloyale », « abus de confiance », « escroquerie » et « faux dans les titres » en Suisse, Michel Platini et Sepp Blatter se rapprochent d'un procès.

La justice suisse ne lâche rien concernant l’affaire concernant les faits reprochés à Michel Platini et à Sepp Blatter, à savoir le paiement de 1,8 million d’euros par la FIFA à l’ancien joueur français sans que l’instance mondiale du football soit en mesure de produire le document indiquant les raisons de cette transaction. Et même si Michel Platini a toujours dit que cette somme correspondait à une missions effectuée entre 1999 et 2022, une version corroborée par l’ancien président de la FIFA, les juges suisses ont du mal à y croire. Ce mercredi, la justice helvétique a fait savoir à l’Agence France Presse que les deux hommes avaient été prévenus de son intention « d’engager l’accusation », ce qui semble d’ores et déjà éloigner la possibilité d’un non-lieu pour Platini et Blatter.

Blatter et Platini accusent le patron de la FIFA

« S'il y a effectivement une mise en accusation, j'attends le procès avec optimisme. Enfin, nous aurons l'occasion de mettre tous les faits sur la table et de clarifier l'affaire. Aujourd'hui encore, je me demande qui a porté les événements de 2011 à l'attention du Ministère public de la Confédération », a d’ores et déjà fait savoir Sepp Blatter, qui n’est plus du tout proche de Michel Platini, mais pense surtout que c’est Gianni Infantino, actuel patron de la FIFA, qui est derrière toute cette histoire. Une opinion que partage également l'ancien président français de l'UEFA, qui pense qu'on a ainsi voulu lui fermer les portes de la FIFA dont il visait la direction. On devrait rapidement en savoir plus sur le possible déroulement de ce procès en Suisse.