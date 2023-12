Pas de femmes dans un vestiaire d'hommes, Sneijder dérape

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

La place des femmes dans le football de haut niveau cristallise certaines tensions. Après Joey Barton en Angleterre, c'est aux Pays-Bas que se poursuit la fronde anti-femmes avec Wesley Sneijder notamment.

La place des femmes n'est-elle que dans le football féminin ? C'est le débat qui enflamme l'Angleterre et désormais les Pays-Bas ces derniers jours. En effet, le premier à défrayer la chronique fut l'ancien marseillais Joey Barton. L'ancien milieu de terrain a remis en cause le fait que des femmes commentent de plus en plus de matchs de football masculin. « Les femmes ne devraient pas parler avec une once d’autorité à propos du football masculin. Allez, soyons sérieux. C’est un sport complètement différent. Si vous n’acceptez pas cela, nous verrons toujours les choses différemment », a t-il posté sur X. De quoi provoquer une polémique en Angleterre mais aussi dans le monde. L'Anglaise Emma Hayes, nouvelle sélectionneuse des Etats-Unis, s'est opposée à ces déclarations.

Une femme ne doit pas entraîner des hommes pour Sneijder

Si Barton a été pointé du doigt dans les médias et le monde du football, sa sortie a incité d'anciennes gloires du football néerlandais à en faire de même. Alors que la sélection masculine est en difficulté ces derniers temps, l'idée que Sarina Wiegman puisse prendre les rênes de la sélection a fait son chemin. Inconcevable pour Pierre van Hooijdonk. « Le football masculin est un monde de coqs. Je ne peux pas imaginer Sarina Wiegman (sélectionneuse de l’Angleterre) entrer dans le vestiaire d’une équipe avec des joueurs comme Rafael Van der Vaart. C’est une question de crédibilité. [...] La différence entre un homme et une femme n’a pas d’importance, mais devenir entraîneur-chef d’une équipe d’Eredivisie ? Vous sous-estimez l’impact que cela a eu », a t-il lâché.

Pays-Bas : la sortie polémique de Wesley Sneijder sur les femmeshttps://t.co/lnJsKyFZjw — Foot Mercato (@footmercato) December 13, 2023

Des propos qui ont scandalisé la presse néerlandaise mais pas Wesley Sneijder. L'ancien joueur de l'Inter Milan a soutenu la position de van Hooijdonk sur le sujet. « Je m’imagine si j’avais été entraîné par une coach. Je n’ai rien contre les femmes, mais nous allons trop loin avec ce sujet. J’ai entendu dire que nous devions casser quelque chose maintenant. Pourquoi ? Que devons-nous casser ? Si cela arrive, cela arrivera, mais nous le forçons trop. Le fait que nous en parlions maintenant est déjà trop. Cela se produira peut-être, mais nous forçons trop ce sujet et cela est contre-productif », a t-il déclaré auprès de l'émission Veronica offside. De quoi ternir son image aux Pays-Bas, pays réputé très attaché à l'égalité homme-femme.